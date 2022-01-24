بريطانيا تعلن قرارها سحب بعض الموظفين وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية البريطانية الاثنين أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على «التهديد الروسي المتصاعد» في اجتياح كييف.

ولفتت إلى أن السفارة بحد ذاتها ستبقى مفتوحة من أجل «الأعمال الأساسية»، بعدما أمرت الولايات المتحدة عائلات جميع الموظفين الأميركيين في سفارتها في كييف بالمغادرة.، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن الاتحاد لن يطلب سحب عائلات دبلوماسييه في أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة، مضيفًا أن لا حاجة «لتهويل» الوضع فيما المحادثات مع روسيا لا تزال جارية.

وقال بوريل لدى وصوله إلى لقاء يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الفيديو «لن نقوم بالأمر نفسه لأن ليس لدينا أسباب محدّدة لذلك». وأضاف «لا أرى سببًا للتهويل طالما أن المحادثات جارية».

