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حظر تجول في بوركينا فاسو بعد تمرد جنود في ثكنات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:52 مساء
حظر تجول في بوركينا فاسو بعد تمرد جنود في ثكنات عسكرية
أحد عناصر الجيش في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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أُعلن حظر للتجول في بوركينا فاسو اعتبارًا من الساعة 20.00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) الأحد حتى الساعة 5.30 الإثنين، بعدما تمرد جنود في ثكنات عدة في البلاد التي تشهد عنفًا «متطرفًا»، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وأفادت «فرانس برس» أن إعلان حظر التجول لا يزال يرد ضمن شريط إخباري يبثه التلفزيون.

 «إطلاق نار» في عدد من ثكنات 
اعترفت حكومة بوركينا فاسو، الأحد، بحدوث «إطلاق نار»، في عدد من ثكنات الجيش في البلاد، لكنها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».

وقال الناطق باسم الحكومة الكاسوم مايغا، في بيان، إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة اليوم» الأحد.

-  إطلاق نار على ثكنات عسكرية في بوركينا فاسو
-  حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي «استيلاء الجيش على السلطة»

وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بوقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات، وتدعو السكان إلى التزام الهدوء».

وقال جندي في حي غونغي الواقع عند المخرج الغربي من واغادوغو «منذ الساعة 01.00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغي مصدره معسكر سانغولي لاميزانا».

وأكد سكان هذه الأنباء متحدثين عن «إطلاق نار تزداد كثافته»، كما سمع إطلاق نار في معسكر آخر للجيش في واغادوغو وفي ثكنات في كايا وواهيغويا.

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