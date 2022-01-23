ناشطة أفغانية: محادثات طالبان في أوسلو تشكل «اجتماعا إيجابيا لكسر الجليد»

القاهرة - بوابة الوسط

أتاح اجتماع بين طالبان وأعضاء في المجتمع المدني الأفغاني عُقِد الأحد في أوسلو «كسر الجليد»، وفق ما ذكرت مشاركة أفغانية عشية محادثات يجريها ممثلون للحركة الإسلامية مع دبلوماسيين غربيين.

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء جميلة أفغاني في رسالة إلى «فرانس برس»: «كان اجتماعًا إيجابيًا لكسر الجليد. لقد أثبت ممثلو طالبان حسن نية، لنرى إذا كانت أقوالهم ستقترن بأفعال»، وفق «فرانس برس».

أول وفد من «طالبان» يزور أوروبا

بدأ أول وفد من «طالبان» يزور أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، محادثات الأحد في أوسلو مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تتمحور حول مسألة حقوق الإنسان، قبيل اجتماعات تلقى ترقبًا كبيرًا مع مسؤولين غربيين.

ومن المقرر أن يكرّس الوفد الذي يقوده وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي اليوم الأول من الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لعقد محادثات مع ناشطات وصحفيين وغيرهما.

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وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات «لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترفا بها». وأضافت: «لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».

حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان

وتنعقد المحادثات، التي سهّلتها النروج ومن المقرر أن تركّز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان، خلف أبواب مغلقة في فندق «سوريا موريا» على أطراف أوسلو.

وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ أغسطس، عندما عادت طالبان إلى السلطة بعد 20 عاما على الإطاحة بها. وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، لتفاقم معاناة ملايين الأشخاص الذين كانوا يواجهون الجوع بعد موجات جفاف شديد متكررة.

وأطيح حكم الحركة المتشددة في 2001، لكنها عادت إلى السلطة في أغسطس مع إحكام سيطرتها على البلد في ظل استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان. ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان.