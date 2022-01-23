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بلينكن: ليس لدي «أدنى شك» في موقف ألمانيا الحازم في الملف الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 06:45 مساء
بلينكن: ليس لدي «أدنى شك» في موقف ألمانيا الحازم في الملف الأوكراني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن ليس لديه «أدنى شك» في موقف ألمانيا الحازم حيال روسيا في الملف الأوكراني، في وقت تتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات لرفضها تسليم أسلحة لأوكرانيا.

وقال بلينكن: «يمكنني أن أقول لكم إن الألمان يشاركوننا مخاوفنا تمامًا، وهم مصمّمون على الرد سريعًا وبشكل فعّال وعبر جبهة موحدة». وأضاف «ليس لديّ أدنى شك في ذلك»، بحسب «فرانس برس».

إحراج  للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس
وأحرجت تصريحات لقائد البحرية الألمانية حول أزمة أوكرانيا حكومة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الذي يسعى منذ تسلّمه السلطة للإقناع بنيته إظهار الحزم تجاه روسيا.

وأثار قائد البحرية الألمانية كاي-أخيم شونباخ عاصفة دبلوماسية عندما وصف فكرة غزو روسيا لأوكرانيا بأنها «حماقة»، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستحق على الأرجح» الاحترام، وذلك في وقتٍ تُحذّر بلاده وحلفاؤها الغربيون من خطر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أسابيع.

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ورغم استقالته القسرية مساء السبت، أي بعد 24 ساعة من إدلائه بالتصريحات خلال اجتماع لمركز أبحاث عُقِد في نيودلهي وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يزال استياء كييف واضحًا، في وقت لا تزال ألمانيا ترفض إرسال أسلحة لأوكرانيا.

وفيما يزداد قلق الغربيين من احتمال غزو روسي لاوكرانيا منذ أسابيع، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، تشمل خصوصًا صواريخ مضادة للطائرات والدبابات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام تسونتاغ» إن «السياسة الملائمة الوحيدة هي أن يُسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا»، مكررًا «خيبة أمله» من الموقف الألماني.

«نشاز».. وموقف ضمن الحد الأدنى
وكان كوليبا استقبل في كييف مطلع الأسبوع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك التي أكدت أن بلادها ستقوم «بكلّ ما يلزم لضمان أمن أوكرانيا». ويُبدي المستشار الألماني أيضًا الحزم نفسه، علمًا أنه أكد دائما أن كل تعدّ روسي على أوكرانيا ستدفع موسكو «ثمنه باهظًا».

ولكن «حتى الآن، فان موقف المستشار بشأن الأزمة الروسية هو ضمن الحد الأدنى: تصريحات عامة قصيرة جدًا ومُنمّطة وغالبًا فقط ردًا على أسئلة»، حسبما قال على تويتر أولريش شبيك السبت وهو خبير في مركز «جيرمان مارشال فاند» للدراسات في برلين.

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