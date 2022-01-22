أوكرانيا تتسلم أول دفعة من مساعدات دفاعية أميركية.. وألمانيا تستبعد تزويد كييف بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الأميركية في أوكرانيا في بيان السبت، إن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار.

وكانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار. وكتبت السفارة على صفحتها على فيسبوك: «ستواصل الولايات المتحدة تقديم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه العدوان الروسي»، بحسب «يورو نيوز».

«مستشفى ميداني» في ألمانيا

وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة. وتأتي هذه الخطوة، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن للبلاد الأسبوع الماضي وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري جديد.

- أوكرانيا ترحب باستمرار الحوار بين موسكو وواشنطن

- دول البلطيق تعلن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا

وأعلنت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت السبت، أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا التي تشكل محور الأزمة الدائرة بين روسيا والغرب، «مستشفى ميدانيا» في فبراير.

وقالت الوزيرة الألمانية في مقابلة تنشرها صحيفة «دي فيلت» في عدد الأحد «أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا وهذا بالضبط ما نقوم به بالفعل». وأضافت «سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل في فبراير مع (تأمين) التدريب اللازم» للعاملين، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5.3 مليون يورو.

«شحنات الأسلحة لن تساهم» في نزع فتيل الأزمة

وتابعت لامبرخت «قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الصناعي»، مشيرة إلى أن ألمانيا «تعالج جنودا أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في (مستشفيات) الجيش الألماني». وقالت «بذلك نحن إلى جانب كييف وعلينا الآن بذل كل ما في وسعنا لنزع فتيل الأزمة».

على عكس بريطانيا التي أرسلت قبل أيام طائرة عسكرية إلى كييف محملة بأسلحة مضادة للدبابات، رفضت ألمانيا فكرة تسليم أوكرانيا أسلحة، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر.

وقالت لامبرخت إن «شحنات الأسلحة لن تساهم حاليًا» في نزع فتيل الأزمة. وأضافت أن هذا الموقف يلقى «إجماعا داخل الحكومة الفدرالية» التي يقودها أولاف شولتس.