Atwasat

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 06:42 مساء
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
رجل مشرد يتلقى لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة ضد كوفيد لدى مجموعة لإغاثة المشردين في موسكو. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت روسيا، السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في وقت حذّر الكرملين من مخاطر مرتبطة بالمتحوّر أوميكرون الشديد العدوى.

وأحصت روسيا الدولة الأكثر تضررًا جراء كوفيد-19 في أوروبا، 57212 إصابة جديدة، بعدما سجّلت أمس الجمعة 49513 إصابة، بحسب أرقام الحكومة، وفق «فرانس برس».

أسبوعان للاستعداد لتفشي أوميكرون 
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، من أن بلاده لديها أسبوعان للاستعداد لتفشي أوميكرون، داعيًا إلى تكثيف إجراء الفحوص والتلقيح.

وسجّلت العاصمة موسكو، بؤرة الوباء في البلاد، حصيلة قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي، مع 16904 إصابات جديدة. وتسجّل أعداد الإصابات ارتفاعًا حادًا منذ أيام، ما يُنذر بموجة وبائية قوية.

-  حصيلة قياسية لإصابات «كورونا» عالميا خلال أسبوع
-  روسيا: الإصابات اليومية بكوفيد تسجل مستوى قياسيا وتتجاوز الـ34 ألفا

في روسيا التي تكاد تخرج من موجة وبائية مميتة نجمت عن تفشي المتحوّر دلتا، لا تزال السلطات تواجه صعوبة لإقناع المواطنين بأخذ اللقاح.

في حين أن روسيا تملك لقاحات عدة مصنوعة محليًا بينها سبوتنيك-في، إلا أن أقل من نصف الروس البالغ عددهم 144 مليون نسمة، ملقحون بشكل كامل، بحسب موقع «غوغوف» الإلكتروني المتخصص.

سبوتنيك-في يمنح «حماية قوية» ضد المتحور
وقال مصممو سبوتنيك-في، في بيان الخميس إن لقاحهم يمنح «حماية قوية» ضد أوميكرون، في إعلان يتطابق مع تصريحات الرئيس بوتين الذي أكد أن اللقاح الروسي «أكثر فعالية من لقاحات أخرى مستخدمة في العالم».

تفيد أرقام الحكومة عن 325.433 وفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء. لكن وكالة «روستات» الإحصائية التي  تستند إلى تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، تحصي ضعف عدد الوفيات المعلن رسميًا.

بعد فترة عزل صارم في ربيع العام 2020، رفضت السلطات الروسية فرض قيود صحية من هذا القبيل، رغم موجات وبائية جديدة، بهدف الحدّ من الخسائر الاقتصادية.

وروسيا هي رابع دولة أكثر تضررًا جراء الفيروس في العالم من حيث عدد الوفيات، بحسب تعداد «فرانس برس»، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل كنديين اثنين في إطلاق نار قرب كانكون المكسيكية
مقتل كنديين اثنين في إطلاق نار قرب كانكون المكسيكية
ألمانيا: وزيرة الدفاع تعلن أنها ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانيا
ألمانيا: وزيرة الدفاع تعلن أنها ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانيا
وزيرا الدفاع الروسي والبريطاني سيلتقيان لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وزيرا الدفاع الروسي والبريطاني سيلتقيان لمناقشة الأزمة ...
«طالبان» تأمل أن تبدل محادثات أوسلو مع الدول الغربية «أجواء الحرب»
«طالبان» تأمل أن تبدل محادثات أوسلو مع الدول الغربية «أجواء ...
فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2 مليون توقيع
فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
المزيد
تظاهرة في العاصمة الماليزية للمطالبة باستقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد
تظاهرة في العاصمة الماليزية للمطالبة باستقالة رئيس هيئة ......
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على ......
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي........
فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2 مليون توقيع
فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2......
«طالبان» تأمل أن تبدل محادثات أوسلو مع الدول الغربية «أجواء الحرب»
«طالبان» تأمل أن تبدل محادثات أوسلو مع الدول الغربية «أجواء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط