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فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2 مليون توقيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 04:23 مساء
فنزويلا: إمهال المطالبين باستفتاء ضد مادورو 12 ساعة لجمع 4.2 مليون توقيع
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. (أ ف ب)
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أمهلت السلطة الانتخابية الفنزويلية المطالبين باستفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، 12 ساعة الأربعاء المقبل، لجمع أكثر من 4.2 مليون توقيع ضرورية لتنظيم مشاورة من هذا النوع.

وأعلن المجلس الانتخابي الوطني على «تويتر»، مساء الجمعة، أن جمع التواقيع سيُنظّم «في 26 يناير، بين الساعة السادسة والساعة 18.00 في 1200 مركز» في جميع أنحاء البلاد.

وسيتعيَّن على منظمات المعارضة، التي بدأت الإثنين، إجراءات تنظيم استفتاء على إلغاء ولاية الرئيس الاشتراكي (2019-2025)، أن تجمع عددًا من التواقع يشكل نسبة 20% من الناخبين المسجلين في كاراكاس، وفي كل من ولايات البلاد الـ23، أي ما مجموعه أكثر من 4.2 مليون توقيع من أصل 20.9 مليون ناخب. 

وفي حال لم تتحقق هذه النسبة في ولاية واحدة فقط تلغى العملية برمتها، وكتب زعيم المعارضة خوان غوايدو، في تغريدة على «تويتر»، «ما الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت لا تسمح حتى ببعض التواقيع، الديكتاتورية لا تهتم حتى بالأمور الشكلية».

وقال سيزار بيريز فيفاس، أحد المروجين للاستفتاء ضد مادورو: «من العار أن نُعلن 1200 مركز ليتمكَّن عشرون مليون مواطن من ممارسة حقهم»، معتبرًا أن «الأمر يشبه وضع ألف لتر من الماء في حاوية سعتها خمسة لترات». 

وكانت المعارضة الفنزويلية حاولت في 2016، من دون جدوى، المطالبة باستفتاء ضد الولاية الأولى لمادورو (2013-2019). وقد أُعيد انتخابه في 2018 في اقتراع قال خصوم الرئيس إنه شهد عمليات «تزوير»، ورفضته أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية.

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