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ألمانيا: وزيرة الدفاع تعلن أنها ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 01:38 مساء
ألمانيا: وزيرة الدفاع تعلن أنها ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانيا
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت. 19 ديسمبر 2021.(أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، السبت، أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا التي تشكل محور أزمة بين روسيا والغرب، «مستشفى ميدانيًّا»، في فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الوزيرة الألمانية، في مقابلة تنشرها جريدة «دي فيلت» في عدد الأحد، «أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا، وهذا بالضبط ما نقوم به بالفعل»، وأضافت: سيجري «تسليم مستشفى ميداني كامل في فبراير مع تأمين التدريب اللازم» للعاملين، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5.3 مليون يورو. 

وتابعت لامبرخت: «قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الصناعي»، مشيرة إلى أن ألمانيا «تعالج جنودًا أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في مستشفيات الجيش الألماني»، وقالت: «بذلك نحن إلى جانب كييف، وعلينا الآن بذل كل ما في وسعنا لنزع فتيل الأزمة». 

من جهة أخرى، رفضت ألمانيا فكرة تسليم أوكرانيا أسلحة، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر، وقالت لامبرخت إن «شحنات الأسلحة لن تسهم حاليًا»، في نزع فتيل الأزمة. وأضافت أن هذا الموقف يلقى «إجماعًا داخل الحكومة الفدرالية» التي يقودها أولاف شولتس.

ووجهت وزيرة الدفاع الألمانية تحذيرًا للروس بخصوص مالي. وقالت إن وصول مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية إلى مالي «ستكون له عواقب»، وأضافت أن «موسكو لن تتمكن عبر إرسال مرتزقة من دفع الغرب إلى الانسحاب بشكل شبه تلقائي من كل مكان لا تريد روسيا رؤيتهم فيه»، مؤكدة: «لن نرضخ ولن نجعل الأمور بهذه السهولة على الروس». 

كما حذرت الوزيرة الألمانية العسكريين الحاكمين في مالي من أنه «إذا أرادوا بقاء الجيش الألماني في البلاد فيجب عليهم أيضًا ضمان أن الظروف جيدة»، وقالت: «يجب أن يكون جنودنا قادرين على التحرك بحرية، وأن يكونوا محميين بأفضل شكل ممكن».

وتابعت أنه من غير المقبول: «تعليق الانتخابات لمدة خمس سنوات أو تعاون المجلس العسكري مع مرتزقة ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

وكانت مالي رفضت، مطلع الأسبوع الجاري، السماح لطائرة تابعة للجيش الألماني متوجهة إلى نيامي، بالتحليق فوق أراضيها؛ ردًّا على عقوبات قررتها في بداية يناير منظمة دول غرب أفريقيا.

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