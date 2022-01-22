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مقتل كنديين اثنين في إطلاق نار قرب كانكون المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 11:21 صباحا
مقتل كنديين اثنين في إطلاق نار قرب كانكون المكسيكية
أحد عناصر الشرطة السياحية الجديدة على شاطئ في مدينة كانكون المكسيكية، 02 ديسمبر 2021. (ا ف ب)
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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل كنديين اثنين وجرح ثالث، الجمعة، في إطلاق نار في مجمع فندقي بالقرب من مدينة كانكون المكسيكية. ووقع الهجوم في مجمع تشكاريت عندما أطلق رجل من أصل كندي النار على الكنديين الثلاثة، وفق وكالة «فرانس برس».

الكنديون الثلاثة لديهم سجلات إجرامية في بلدهم في قضايا تتعلق بالسرقة والمخدرات والأسلحة، حسب النيابة العامة نقلًا عن السلطات الكندية. وفي نوفمبر 2021 قتل رجلان يشتبه بأنهما من تجار المخدرات بالرصاص على شاطئ في فندق قريب في كانكون.

وفي أكتوبر أدى تبادل لإطلاق النار بين مهربي مخدرات مفترضين إلى مقتل سائحيْن، أحدهما ألماني والثاني هندي في منتجع تولوم الساحلي بالقرب من المنطقة. وينتشر العنف المرتبط بالإجرام بما في ذلك بيع المخدرات بالتجزئة في منطقة البحر الكاريبي المكسيكية لسنوات.

33 ألف جريمة قتل في المكسيك العام الماضي
ودفعت هذه الحوادث الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تحذير مواطنيها من مخاطر زيارة هذه المنطقة التي تعد من الوجهات الترفيهية الرئيسية في العالم. وتشكل السياحة 8.5% من إجمالي الناتج المحلي للمكسيك وهي النشاط الاقتصادي الرئيسي في جنوب شرق البلاد.

وسجلت في المكسيك أكثر من 33 ألف جريمة قتل في 2021، أي بتراجع طفيف عن عدد الجرائم الذي سجل في 2020 وبلغ 34500.

ومنذ ديسمبر 2006، عندما شنت الحكومة الفدرالية حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد المخدرات، قتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك حسب السلطات، التي تعزو معظم جرائم القتل إلى الجريمة المنظمة.

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