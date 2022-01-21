Atwasat

رومانيا تعتبر طلب روسيا سحب قوات حلف الأطلسي من أراضيها «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 02:55 مساء
رومانيا تعتبر طلب روسيا سحب قوات حلف الأطلسي من أراضيها «غير مقبول»
شعار وزارة الخارجية الرومانية. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبرت بوخارست أنه «من غير المقبول» أن تطلب روسيا سحب قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» الموجودة على الأراضي الرومانية، في إطار اتفاقية تطالب موسكو بإبرامها من أجل خفض تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إن «مثل هذا الطلب غير مقبول ولا يمكن أن يكون جزءا من مواضيع التفاوض»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

والتقى وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، الجمعة، في جنيف لبضع ساعات في محاولة أخيرة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، بينما تشتبه واشنطن في أن موسكو تنوي غزو جارتها رغم تهديدات بردود صارمة في حال حصل ذلك. ويُعقد اللقاء بين الوزيرين الروسي سيرغي لافروف، والأميركي أنتوني بلينكن في قصر مطل على بحيرة ليمان، في أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثف بدأ منذ 11 يوما في جنيف بين مساعدَيهما.

وبينما استغرق اللقاء الدبلوماسي في العاشر من يناير قرابة ثماني ساعات، لا يتوقع أن يتجاوز الاجتماع بين وزيري الخارجية الساعتين، ويعرف وزيرا الخارجية، المفاوضان المحنكان، بعضهما منذ سنوات عدة. يُعرف عن بلينكن هدوءه الثابت بينما يبدو لافروف انفعالي أكثر، وقال بلينكن الخميس من برلين «نواجه مشاكل معقدة وحلها يتطلب وقتا. لا أتوقع أن نحلها في جنيف»، ويعول بلينكن على «تفاهم متبادل» وخفض التصعيد من الجانب الروسي لتهدئة التوترات.

واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «سيدخل» إلى أوكرانيا وتوعده برد فعل «سريع وشديد وموحد من الولايات المتحدة وحلفائنا»، في حال تجاوز الجيش الروسي الحدود، وندد الكرملين الخميس بتصريحات بايدن معتبرا أنها «مزعزعة للوضع ويمكن أن تثير آمالا خاطئة كليا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين».

وتنفي روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم وتدعم تمردا في شرق أوكرانيا أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014، أن تكون لديها نية لغزو جارتها. لكن الكرملين يصر على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة، بما في ذلك وعد من كييف بأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وأن الحلف لن يسعى للتوسع في ما تعتبره موسكو منطقة نفوذها، وسبق أن رفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع هذه المطالب واعتبرت أنها غير منطقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان
أوكرانيا تتهم روسيا بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للانفصاليين
أوكرانيا تتهم روسيا بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية...
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من ...
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: «لا نتوقع اختراقا»
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
المزيد
بلينكن: واشنطن سترد على أي «هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا»
بلينكن: واشنطن سترد على أي «هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا»...
«فرانس برس»: موسكو تقول إن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي على مطالبها الأسبوع المقبل
«فرانس برس»: موسكو تقول إن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي على ......
رومانيا تعتبر طلب روسيا سحب قوات حلف الأطلسي من أراضيها «غير مقبول»
رومانيا تعتبر طلب روسيا سحب قوات حلف الأطلسي من أراضيها «غير......
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: «لا نتوقع اختراقا»
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة ......
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط