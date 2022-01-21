روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت روسيا، الجمعة، بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» من رومانيا وبلغاريا الدولتين العضوين فيه، في إطار معاهدة تطالب بها لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت وزارة الخارجية الروسية ردًا على سؤال طرحته وسيلة إعلامية، «ليس هناك غموض» مضيفةً أن المسألة هي «سحب القوات الأجنبية والمعدات والأسلحة إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى بهدف العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في 1997 في الدول التي لم تكن آنذاك أعضاء في حلف الأطلسي. إنها حال رومانيا وبلغاريا».