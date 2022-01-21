Atwasat

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 12:08 مساء
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)
alwasat radio

طالبت روسيا، الجمعة، بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» من رومانيا وبلغاريا الدولتين العضوين فيه، في إطار معاهدة تطالب بها لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت وزارة الخارجية الروسية ردًا على سؤال طرحته وسيلة إعلامية، «ليس هناك غموض» مضيفةً أن المسألة هي «سحب القوات الأجنبية والمعدات والأسلحة إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى بهدف العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في 1997 في الدول التي لم تكن آنذاك أعضاء في حلف الأطلسي. إنها حال رومانيا وبلغاريا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
17 قتيلا و59 جريحا جراء انفجار غرب غانا
17 قتيلا و59 جريحا جراء انفجار غرب غانا
لندن تحذر موسكو من «المستنقع الأوكراني»
لندن تحذر موسكو من «المستنقع الأوكراني»
الصين تعارض قرار النواب الفرنسيين حول الأويغور
الصين تعارض قرار النواب الفرنسيين حول الأويغور
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
المزيد
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: «لا نتوقع اختراقا»
«فرانس برس»: لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة ......
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» ......
أوكرانيا تتهم روسيا بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للانفصاليين
أوكرانيا تتهم روسيا بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات ......
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان
وفد من طالبان سيزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية في ......
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا
ألمانيا وبريطانيا تجددان تحذيرهما لروسيا بشأن أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط