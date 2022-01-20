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فرنسا سترفع قيود «كوفيد» تدريجيا اعتبارا من 2 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 09:05 مساء
فرنسا سترفع قيود «كوفيد» تدريجيا اعتبارا من 2 فبراير
أشخاص يرتدون كمامات أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد بدء تخفيف الحجر الصحي، 16 مايو/أيار 2020. (رويترز)
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الخميس، الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي «كوفيد-19» اعتبارًا من الثاني من فبراير، مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة، وهو إجراء تفرضه عدة مناطق.

وستُلغى القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارًا من هذا التاريخ، أي بعد تسعة أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح، المقرر الإثنين، التي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.

وسيكون العمل عن بُعد «موصى به»، وسيُعاد فتح النوادي الليلية في 16 فبراير، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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