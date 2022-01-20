المحققون يطلبون شهادة إيفانكا ترامب في واقعة «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت اللجنة التابعة للكونغرس التي تحقق في اعتداء السادس من يناير 2021 على الكابيتول، من ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، التعاون طوعًا مع التحقيق.

وفي رسالة تمثل خطوة مهمة في التحقيق مع شخصيات مقربة من ترامب، قالت اللجنة التابعة لمجلس النواب لإيفانكا ترامب، التي كانت حينذاك من بين كبار مستشاري الرئيس السابق، إن لديها أدلة على أنها ناشدت والدها منع وقوع أعمال عنف فيما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس.

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وفي الثالث من يناير الجاري، قالت الجمهورية عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، وهي نائبة رئيس اللجنة، لشبكة «إيه بي سي»، إن اللجنة لديها «شهادة مباشرة» تفيد بأن إيفانكا ترامب دخلت على والدها، الرئيس السابق، مرتين على الأقل لتطلب منه التدخل لوقف أعمال العنف.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، رفضت المحكمة العليا الأميركية محاولة الرئيس السابق، دونالد ترامب، منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير من العام الماضي.