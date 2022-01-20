بلينكن: روسيا قد تجر أوروبا إلى أجواء الحرب الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن روسيا «قد تعيد إحياء حقبة الانقسامات الأوروبية الخطيرة خلال الحرب الباردة، بتهديدها أوكرانيا وحقها في اتخاذ قرارات سيادية».

وأوضح بلينكن في كلمة بالعاصمة الألمانية برلين إن «السماح لروسيا بانتهاك تلك المبادئ مع الإفلات من المحاسبة، سيجرنا جميعا إلى أوقات أكثر خطرا وانعداما للاستقرار، عندما كانت هذه القارة، وهذه المدينة، مقسومة إلى جزءين يفصل بينهما منطقة عازلة حيث يسير الجنود دوريات، فيما يمثُل التهديد بحرب شاملة فوق رؤوسنا جميعا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».