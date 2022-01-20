ألمانيا تحذر روسيا من «تداعيات خطيرة» حال اتخذت أي موقف عدائي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن أي عمل عدائي روسي جديد في أوكرانيا ستكون له «تداعيات خطيرة».

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «نحض روسيا على اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، وأي موقف أو عمل عدائي جديد ستكون له تداعيات خطيرة».

جاء ذلك عقب مشاركة بيربوك في محادثات ببرلين بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التهديد الذي يمثله أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

وفيما يخص إيران، شددت على الحاجة إلى تحقيق تقدم عاجل في المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وتابعت: «النافذة لإيجاد حل تشارف على الإغلاق، فالمفاوضات في مرحلة حاسمة، ونحتاج إلى تقدم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك».