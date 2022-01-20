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تحذير أميركي لروسيا: سنرد بسرعة وقوة حال تجاوزتم الحدود الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 04:40 مساء
تحذير أميركي لروسيا: سنرد بسرعة وقوة حال تجاوزتم الحدود الأوكرانية
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توعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، بالرد على أي تجاوز للقوات الروسية باتجاه الحدود الأوكرانية، وذلك بعدما أثار الرئيس جو بايدن انتقادات بقوله «إن توغلا روسيا محدودا يمكن أن يستدعي ردا أقل».

وقال بلينكن للصحفيين في برلين اليوم الخميس: «كنا واضحين جدا طوال الوقت، إذا تحركت أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكبت أعمالا عدوانية جديدة فإنها ستُقابل برد سريع وشديد من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتبر الوزير الأميركي أن القوى الغربية «متحدة» في مواجهة روسيا التي لا تملك قوة مماثلة، بحسب قوله. وأضاف: «الغربيون يعملون معا وبصوت واحد عندما يتعلق الأمر بروسيا. هذه الوحدة تعطي قوة لا تملكها روسيا ولا يمكنها بلوغها»، فيما جاءت تصريحاته عقب محادثات في العاصمة الألمانية شاركت فيه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية.

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