رئيس وزراء بريطانيا يحذر روسيا من «كارثة عالمية» إذ توغلت في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، روسيا بلهجة حازمة من «مغبة أي عمل عسكري في أوكرانيا»، وذلك قبل انضمامه إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في برلين بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال جونسون في تصريحات اليوم الخميس: «لا شك أنه إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل، بأي حجم كان، أعتقد بأنه سيشكل كارثة، ليس فقط لأوكرانيا إنما لروسيا، وسيمثل كارثة للعالم»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، في أكثر من موقع منها البحر المتوسط، والمحيطين الأطلسي والهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفن الدعم، وأكثر من 60 طائرة وألف قطعة من المعدات العسكرية وقرابة 10 آلاف جندي.