زيلينسكي: ضمان أمن أوروبا مستحيل دون سلامة أراضي أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن ضمان أمن القارة الأوروبية مستحيل بدون استعادة «سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"، في وقت تخشى هذه الأخيرة غزوًا روسيًا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موزّع إن ضمان «الأمن الشامل في أوروبا مستحيل دون استعادة سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، شكر زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها بلاده «في هذه الفترة العصيبة» لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كييف، على خلفية مخاوف من غزو روسي. قال زيلينسكي: «أود أن أشكرك على الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا ولزيادة هذه المساعدة (...) خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة».

وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف، حذّر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا «في أي وقت». وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين: «نحن الآن في مرحلة يمكن روسيا أن تشن فيها في أي وقت هجومًا على أوكرانيا»، وأضافت: «كل الخيارات مطروحة»، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «خلق هذه الأزمة». وتنفي موسكو باستمرار تخطيطها لغزو.