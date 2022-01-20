روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، في أكثر من موقع منها البحر المتوسط، وذلك في وقت يتصاعد التوتر مع دول الغرب.

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وستجري المناورات في المحيطين الأطلسي والهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، إضافة للبحر المتوسط، بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفن الدعم، وأكثر من 60 طائرة وألف قطعة من المعدات العسكرية وقرابة 10 آلاف جندي، وفق وكالة «فرانس برس».