مباحثات أميركية - إيطالية حول الأزمة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، التنسيق بين البلدين والاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديد الروسي المستمر لأوكرانيا.

وأكد بلينكن الدور الأساسي الذي تلعبه إيطاليا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي في ضمان الأمن في القارة، مع التركيز على التزام واشنطن بمحاولة حل الأزمة الحالية عبر الدبلوماسية، مشددًا على أن أي غزو روسي آخر لأوكرانيا سيلقي بتبعات خطيرة على موسكو، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

كما أجرى دي مايو اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ناقشا خلاله الملف الروسي والأوكراني والتنسيق الدولي والأوروبي حول الملف.

وأعرب دي عن القلق من تطورات الأسابيع الأخيرة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على الأمل في أن تواصل كل الأطراف الجهود لتفضيل حل دبلوماسي، والدخول في عملية حوار سياسي بناء.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية التنسيق الوثيق بين إيطاليا وفرنسا حول هذه المسألة في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية القادم.