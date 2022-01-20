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المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 09:39 صباحا
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين تجمعوا أمام الكابيتول في 6 يناير 2021. (أ ف ب)
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رفضت المحكمة العليا الأميركية محاولة الرئيس السابق، دونالد ترامب، منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير من العام الماضي.

وسعى ترامب إلى منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندًا الى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية. وكان القاضي المحافظ كلارنس توماس الوحيد من بين أعضاء المحكمة العليا الذي صوت لصالح تعليق الحكم.

ما هو مضمون الوثائق؟
وحاول ترامب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول. وسعى ترامب الى استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لابقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيدًا عن لجنة التحقيق.

وتتضمن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات خصوصًا قائمة الأشخاص الذين زاروا ترامب او اتصلوا به في السادس من يناير 2021 فضلًا عن الملاحظات المدونة خلال هذه الاتصالات. ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارًا كبيرًا «للجنة الخاصة» لمجلس النواب التي تخوض حربًا قضائية فعلية مع الرئيس السابق وأوساطه.

ورحب البرلمانيان اللذان يرأسان اللجنة الديموقراطي، بيني تومسون، والجمهورية، ليز تشيني، في بيان «بانتصار دولة القانون والديموقراطية الأميركية»، وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق «التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية».

ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من يناير وغالبيتهم من الديموقراطيين إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم آلاف من أنصاره على مقر الكونغرس في حين كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وهم يخوضون سباقًا مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية التي قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.

وفشلت اللجنة حتى الآن في استدعاء محامي الرئيس السابق ومستشاريه والناطق باسمه وكبير موظفي البيت البيض السابق رغم الطلبات المتكررة على مر الأشهر. وكان آخر من استدعته اللجنة رئيس بلدة نيويورك السابق، رودي جولياني، وهو من المقربين جدًا من ترامب.

ترامب «ليس ملكا»
ويندد دونالد ترامب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح لانتخابات العام 2024، بـ«لعبة سياسية» ويحاول تعطيل جهود اللجنة. وفي هذا السياق، تحدث خصوصًا عن صلاحية للسلطة التنفيذية تسمح بالإبقاء على سرية الاتصالات بين مسؤولي السلطة. وهو يعتبر أنها تنطبق على الرؤساء السابقين أيضًا.

لكن المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق مشددة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفها إلى الكونغرس. وقالت القاضية، تاني شوتكان، في قرار محكمة البداية الذي ثبتته محكمة الاستئناف لاحقًا: «الرؤساء ليسوًا ملوكًا ومقدم الشكوى ليس رئيسًا». وأيدت المحكمة العليا رغم انها تضم ثلاثة قضاة سمّاهم ترامب، الحكمين. وحده القاضي المحافظ كلارنس توماس من بين قضاة المحكمة التسعة، أيد موقف ترامب.

وفي ملف قضائي آخر، أصيب الرئيس السابق بنكسة أيضًا إذ أن المدعية العامة في نيويورك أعلنت انها اكتشفت «أدلة» على ممارسات ضريبية «احتيالية» في منظمة ترامب.

وفي وثيقة تقع في مئة صفحة اتهمته ليتيسيا جيمس فضلًا عن اثنين من أبنائه بسوء تقييم بعض من أصولهم لتحقيق «منفعة اقتصادية»،  وأوضحت أنهم قللوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل فيما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.

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