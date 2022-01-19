اليونان تتسلم أولى مقاتلات «رافال» من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

حطت ست طائرات مقاتلة من طراز «رافال» اشترتها اليونان من فرنسا في القاعدة العسكرية اليونانية في تناغرا، الأربعاء، في أول عملية تسليم في إطار شراكة فرنسية - يونانية تهدف إلى تعزيز الدفاع الأوروبي ومواجهة الطموحات التركية في المتوسط.

ووقعت أثينا التي تواجه توترات متكررة مع جارتها تركيا، عقدًا مع باريس قبل عام بقيمة 2.5 مليار يورو لتسليمها 18 طائرة «رافال»، منها 12 مستعملة وست طائرات جديدة، وفق «فرانس برس».

ست طائرات «رافال» مصطفة على مدرج المطار

وبعد تجربة واحتفال قصير أمام ست طائرات «رافال» مصطفة على مدرج المطار، قال السفير الفرنسي لدى أثينا، باتريك ميزوناف، إن «16 شهرًا فقط تفصل» الإعلان اليوناني الأول و«وصول هذه الطائرات الست الأولى اليوم في تناغرا». وقال عن قاعدة تناغرا: «أعتقد أن هذا أمر غير مسبوق».

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وصرح إريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للطيران لوكالة «فرانس برس» بأنه بعد تسليم هذه الطائرات الست الأربعاء، ستسلم ست طائرات مقاتلة جديدة إلى اليونان اعتبارًا من صيف 2022 وست طائرات مستعملة أخرى في العام 2023. واصفًا وصول طائرات رافال بأنه «لحظة تاريخية في دولة أوروبية عضو في حلف شمال الأطلسي» وبأنه «سابقة».

كما أعلنت اليونان في سبتمبر 2021 شراء ست طائرات جديدة إضافية. وأضاف ترابييه على مدرج تناغرا أن «كل شيء جاهز»، وتوقيع عقد التسليم في 1 يوليو 2024 وشيك.

الاستحواذ الأول لمقاتلات بعد عقد من الأزمة الاقتصادية اليونانية

ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه «المقاتلات التي تجعل من قواتنا الجوية واحدة من الأقوى في أوروبا والمتوسط».

ورحب بـ«هذا الاستحواذ الأول لمقاتلات بعد عقد من الأزمة الاقتصادية اليونانية»، مؤكدًا أنها «تعزز اليونان على المستويات التشغيلية والتكنولوجية والجيوسياسية» وتمثل تواصل «التعاون اليوناني الفرنسي في مجال الدفاع».

ومع الأزمة المالية غير المسبوقة التي عصفت باليونان بين العامين 2009 و2018، جمدت البلاد برنامج التسلح.