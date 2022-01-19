استكمال انسحاب قوات بقيادة روسيا من كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط

استكملت قوات عسكرية تقودها روسيا عملية انسحابها من كازاخستان بعد مواجهات غير مسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما ذكرت وكالات روسية، الأربعاء، نقلًا عن قائد الكتيبة.



وقال الروسي أندريه سرديوكوف الذي يقود بعثة التكتل العسكري بقيادة روسيا والذي يضم ست دول «استكملت عملية حفظ السلام التي نفّذت بما يتوافق مع قرار منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قوات بقيادة روسيا بدأت، انسحابها من كازاخستان حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة أعمال شغب غير مسبوقة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «وحدات جنود السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت، بعدما أنجزت المهام المحددة، تحضير معدّاتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجوّ الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة».

وسبق أن أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، إرسال «قوات حفظ سلام» إلى كازاخستان تلبية لطلب وجهه إليها رئيس البلاد، وذلك لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع.

وهزّت كازاخستان، مطلع يناير الجاري، أعمال عنف لم تشهدها إطلاقًا منذ استقلالها العام 1991. وأسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى ودفعت بالسلطات إلى طلب نشر قوات حفظ السلام بقيادة روسيا وأدت إلى توقيف 12 ألف شخص على الأقل.

وجرت أعمال العنف الأخطر في ألماتي مع تبادل إطلاق نار ونهب المتاجر وإحراق مبنى البلدية والمقرّ الرئاسي. ووصفت السلطات أعمال الشغب بأنها اعتداء «إرهابي» لكنها لم تعطِ أي دليل ملموس على ذلك. واندلعت أعمال الشغب إثر تظاهرات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز، على خلفية تدهور المستوى المعيشي وفساد مستشر في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق الوكالة الفرنسية.