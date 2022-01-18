لافروف يبلغ بلينكن رغبة روسيا في أجوبة «ملموسة» لمطالبها بشأن الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت موسكو الثلاثاء إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ما لم يستجب الغرب لمطالبها؛ حيث يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتوجه إلى كييف كدليل على الدعم وسط مخاوف من غزو روسي.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أن روسيا تريد أجوبة «ملموسة» لمطالب طرحتها خلال محادثات الأسبوع الماضي، بشأن الأزمة الأوكرانية.

لافروف يشترط الحصول على «تعليقات ملموسة بندا ببند»

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأميركي الحصول على «تعليقات ملموسة بندا ببند وفي أسرع وقت ممكن» حول مشروعي اتفاقين عرضتهما موسكو ويطالبان خصوصا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وفق «فرانس برس».

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى نهج دبلوماسي لوضع حد للأزمة في أوكرانيا، وذلك في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسبما أكدت وزارة الخارجية.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن «شدد على أهمية الاستمرار في مسار دبلوماسي لخفض التصعيد المحيط بتعزيزات عسكرية روسية مثيرة للقلق في أوكرانيا وقربها». وجاءت تصريحات نيد برايس قبيل توجه الوزير الأميركي إلى أوكرانيا.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إنه دعا روسيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي لإجراء مزيد من المناقشات بشأن أوكرانيا مع تكثف الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة.

سلسلة من اجتماعات مجلس ناتو وروسيا

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «لقد دعوت اليوم روسيا وجميع الحلفاء في الناتو للمشاركة في سلسلة من اجتماعات مجلس ناتو وروسيا في المستقبل القريب لمعالجة مخاوفنا، ولكن أيضًا للاستماع إلى مخاوف روسيا ومحاولة إيجاد حل» للخروج من الأزمة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى حتى يقدم الغرب إجابات مناسبة. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك «ننتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات - كما وعدنا - من أجل مواصلة المفاوضات».