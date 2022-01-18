ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه دعا روسيا وحلفاء الناتو لإجراء مزيد من المناقشات بشأن أوكرانيا مع تكثف الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «لقد دعوت اليوم روسيا وجميع الحلفاء في الناتو للمشاركة في سلسلة من اجتماعات مجلس الناتو وروسيا في المستقبل القريب لمعالجة مخاوفنا؛ ولكن أيضًا للاستماع إلى مخاوف روسيا ومحاولة إيجاد حل» للخروج من الأزمة، وفق «فرانس برس».

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بليكن، إلى أوكرانيا، الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية. كما يتوجه بلينكن الخميس إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية.

انتظار أجوبة من الولايات المتحدة

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة بشأن مطالب أمنية واسعة قدمتها للغرب قبل أن تواصل المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن روسيا «تنتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات، كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات».

إردوغان يطالب روسيا بعدم اجتياح أوكرانيا

فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا معتبرا الجمهورية السوفيتية السابقة دولة «قوية» لديها أصدقاء دوليون.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان قوله «لا يمكنك التعاطي مع هذه المسائل بالقول سوف أغزو شيئا، سآخذه»، مضيفا: «لا أعتبر غزوا روسيًا لأوكرانيا مقاربة واقعية لأنها ليست دولة عادية. أوكرانيا دولة قوية».