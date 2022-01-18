بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بليكن، إلى أوكرانيا، الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

كما يتوجه بلينكن الخميس إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية، بحسب البيان الذي نقلته «فرانس برس».

انتظار أجوبة من الولايات المتحدة

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة بشأن مطالب أمنية واسعة قدمتها للغرب قبل أن تواصل المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن روسيا «تنتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات، كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات».

إردوغان يطالب روسيا بعدم اجتياح أوكرانيا

فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا معتبرا الجمهورية السوفيتية السابقة دولة «قوية» لديها أصدقاء دوليون.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان قوله «لا يمكنك التعاطي مع هذه المسائل بالقول سوف أغزو شيئا، سآخذه»، مضيفا: «لا أعتبر غزوا روسيًا لأوكرانيا مقاربة واقعية لأنها ليست دولة عادية. أوكرانيا دولة قوية».

ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الإثنين، أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، التي تزورها للمرة الأولى منذ تولت منصبها، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل.

وقالت في مؤتمر صحفي بعدما عقدت محادثات مع نظيرها الأوكراني: «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن أوكرانيا. سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن أوروبا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأتى كلام وزيرة الخارجية الألمانية عشية لقاء مرتقب ستجريه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.