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الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 01:44 مساء
الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما
والدان صينيان يضعان كمامة لطفلهما خارج محطة القطارات في بكين. (أ ف ب)
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انخفض عدد الولادات في الصين العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 1978 على الأقل، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت جيوي زانغ، كبيرة الاقتصاديين في شركة «Pinpoint Asset Management»، إن «التحدي الديموغرافي معروف جيدا، لكن من الواضح أن تسارع شيخوخة السكان أكثر مما كان متوقعا».

 وتواجه الدولة الآسيوية أزمة ديموغرافية مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.

بلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان الدولة 7.52 ولادة لكل ألف شخص في العام 2021، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في العام 2020، ويعد هذا المعدل الأدنى منذ العام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العملاق الآسيوي في نشر تقريره الإحصائي السنوي.

وخففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة. وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين في العام 2016 ، ثم ثلاثة العام الماضي، لكن هذه القرارات لم تؤدِ إلى زيادة كبيرة في المواليد. ويعزف الأزواج عن الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصا تعليم الأطفال.

وفي العام 2021، سجلت البلاد 10.62 مليون ولادة. وفقا للبيانات الرسمية، انخفض معدل النمو السكاني إلى 0,34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1.45 في العام 2000.

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