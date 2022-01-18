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أوكرانيا: المدعي العام يطلب توقيف بوروشنكو أو دفع كفالة 30 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 09:44 صباحا
أوكرانيا: المدعي العام يطلب توقيف بوروشنكو أو دفع كفالة 30 مليون دولار
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو يحيي مناصريه المحتشدين أمام المطار لاستقباله بعد وصوله إلى كييف. (أ ف ب)
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طلب مكتب المدعي العام الأوكراني من القضاء توقيف الرئيس السابق، بترو بوروشنكو، الملياردير المشتبه بارتكابه «الخيانة العظمى»، والذي عاد صباح الإثنين إلى كييف من وارسو، أو فرض كفالة مقابل إبقائه حرًا مقدارها نحو 30 مليون يورو، وهو أمر يحتمل أن يثير أزمة سياسية داخلية، في وقت تواجه البلاد توترًا شديدًا مع روسيا.

وبعد جلسة استماع استمرت يومًا كاملا، انكفأ القاضي المكلف القضية ليدرس الملف، وما زال الأطراف المعنيون ينتظر قراره بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، وفق وكالة «فرانس برس».

وعاد بوروشنكو، رئيس البلاد السابق والمعارض للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى أوكرانيا، بعد شهر من الغياب، رغم التهديد بتوقيفه. وبعدما ألقى خطابًا مقتضبًا أمام آلاف من أنصاره الذين تجمعوا أمام المطار، توجه للمثول أمام محكمة في كييف ستقرر ما إذا كانت ستودع الرئيس السابق الحبس الاحتياطي أم لا.

وخلال الجلسة، طلب ممثل النيابة العامة كفالة مقدارها مليار هريفنيا (حوالى 30 مليون يورو) وكذلك وضع سوار إلكتروني للرئيس السابق مقابل عدم احتجازه وإلا سيودع بترو بوروشينكو السجن. ورد الرئيس السابق بالتحدث عن «محاكمة موجزة». وقال لممثل النيابة العامة فيما تظاهر آلاف من أنصاره أمام المحكمة لدعمه «كل كلمة قلتها للتو هي جريمة»، واتهم السلطات بالقيام بعمل موسكو عبر ملاحقته، وقال إن «العدو على الأبواب ويريد أن يهزمنا ويمزّق بلدنا زارعًا الفتنة».

توتر بين أوكرانيا وروسيا
واتهم بوروشنكو (56 عاما) الرئيس الحالي بأنه هو من أمر بإجراءات الدعوى المقامة عليه «لصرف الانتباه» عن المشكلات التي تواجهها البلاد.

ويعتبر بوروشنكو وهو أحد أثرى أثراء أوكرانيا، المنافس الأول للرئيس الحالي. وتشتبه السلطات في أنه أقام خلال فترة رئاسته علاقات تجارية مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد ما يشكل فعل «خيانة عظمى».

وقال السناتور الأميركي، كريس مورفي، الذي يزور كييف مع وفد من الكونغرس، إنه واثق من أن بوروشنكو «سيحصل على محاكمة عادلة» خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، مضيفا أن لديه «مخاوف» من محاكمة «معارضين سياسيين» في أوكرانيا.

وتأتي عودة بوروشنكو في وقت تخشى أوكرانيا غزوا من جانب جارتها روسيا التي حشدت قبل أشهر قوات ومدرعات عند حدودها. وتنفي موسكو أي خطط لشن هجوم عسكري، لكنها تطالب الأميركيين والأوروبيين، التعهد بعدم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وهي مطالب مرفوضة حتى الآن.

وقاد بوروشنكو الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بـ1.6 مليار دولار، البلاد من 2014 إلى 2019، قبل أن يهزمه زيلينسكي. وورد اسم الرئيس السابق والنائب الحالي في عشرات القضايا القضائية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أنها تشتبه بارتكابه «الخيانة العظمى». ويرفض بوروشنكو كل الاتهامات الموجهة إليه، في وقت قالت واشنطن حليفة أوكرانيا الأساسية في مواجهة روسيا أنها «تتابع عن كثب» هذا الملف.

أصول مجمدة لبوروشنكو
في بداية يناير، أمرت محكمة في كييف بتجميد أصول الرئيس السابق الذي يملك خصوصًا شركة حلويات كبيرة اسمها «روشن»، وقناتين تلفزيونيتين. واتهمه المحققون بالعمل مع الرجل الثري المؤيد لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسهيل شراء الفحم لشركات واقعة في شرق أوكرانيا الخاضع للانفصاليين الموالين لروسيا الذين يخوضون حربا ضد كييف. ويواجه الرئيس السابق عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا.

- الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى»

تشهد أوكرانيا منذ 2014 صراعا في شرقها بين قوات كييف وانفصاليين موالين لموسكو أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص وبدأ بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم. وتثير أي محاولة تعاون مع الانفصاليين الذين تُعتبَر موسكو على نطاق واسع الداعم العسكري لهم، استياءً لدى كثير من الأوكرانيين.

في العام 2019، تعرض بوروشنكو لهزيمة كبيرة في مواجهة زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق والشخصية الجديدة في عالم السياسة. ويبدو أن الرئيس السابق عازم على الانتقام منه في الانتخابات المقبلة. وجعل بوروشنكو خلال وجوده في السلطة، أوكرانيا أقرب إلى الغربيين لكنه فشل في القضاء على الفساد والفقر. ووعد زيلينسكي بالقضاء على هذه الآفات لكنه لم يحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن.

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