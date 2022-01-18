عاصفة شتوية تغلق طرقا وتلغي رحلات جوية في كندا وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال شرق الولايات المتحدة وكندا يتعرضان لآثار عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقط ثلوج، ما تسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاعات في التيار الكهربائي في حين وُضعت بعض المقاطعات في كندا في حال تأهب تحسبا لعاصفة ثلجية.



وانقطع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل أميركي بعد ظهر الإثنين، غير أن العديد منها أُعيد اتصالها بالتيار بحلول المساء، فيما أُلغيت أكثر من 1700 رحلة داخلية ودولية في الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء 3000 رحلة قبل يوم، وفق وكالة «فرانس برس».



في كندا، وُضعت بعض المناطق في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حال تأهب تحسبا لعاصفة ثلجية وفقا للموقع المتخصص بالطقس التابع للحكومة الكندية. وفي تورونتو، من المتوقع أن تتساقط كميات ثلج تصل كثافتها إلى 60 سنتيمترا، على ما كتب على «تويتر» كبير خبراء الأرصاد الجوية، أنتوني فارنيل، لقناة «غلوبال نيوز» الكندية.



وأصدر رئيس بلدية تورونتو، جون توري، قانونا للطوارئ يسمح له بمنع السيارات من الوقوف في مناطق معينة أثناء إزالة الجليد. وأغلقت عديد المدارس أبوابها في كيبيك وفي جنوب أونتاريو ومدينة تورونتو. وأوقفت عيادات التلقيح الخمس التي تديرها مدينة تورونتو التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين شخص، عملياتها.



انحسار العاصفة الشتوية في أميركا

وفي الولايات المتحدة، أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن العاصفة الشتوية الكبيرة التي ضربت ثلث شرق البلاد ستنحسر اليوم، وأضافت: «مع ذلك ستستمر الآثار الرئيسية للثلوج والجليد والرياح والفيضانات الساحلية في منطقة واسعة». وتبقى حال التأهب المرتبطة بهبوب عاصفة شتوية في سبع ولايات من كارولاينا الشمالية جنوب شرق البلاد إلى ماين في أقصى الشمال الشرق.

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وكان من المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، الإثنين، في شمال ولاية نيويورك وفي المناطق المرتفعة في نيو إنغلاند (شمال شرق) وكذلك على طول سلسلة جبال الأبالاش التي تعبر الجزء الشرقي من الولايات المتحدة من الشمال إلى الجنوب. في الساعة (15:00 ت غ) الإثنين، تساقط أكثر من 57 سنتيمترا من الثلوج على هاربرسفيلد في ولاية أوهايو، وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، مضيفا أن «عاصفة قوية فوق شمال شرق البلاد ستتجه حتى جنوب شرق كندا بحلول الثلاثاء». ويتوقع أن يؤدي انخفاض إضافي في درجات الحرارة إلى تشكل جليد على الطرقات، ما يشكل خطورة على السائقين.

وسجل أكثر من 300 حادث سير الأحد في كارولاينا الشمالية، حسب ما أوردت شرطة الطرقات السريعة في الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد. وأعلنت شرطة تورونتو في تغريدة أنها أغلقت طريقين سريعين في المدينة أمام حركة المرور «بسبب سوء الأحوال الجوية ولسلامة السائقين».

بعد أن أُلغيت 620 رحلة طيران ، الأحد، أي 95% من حركة الملاحة الجوية المقررة لذاك اليوم، استأنف مطار «شارلوت» الدولي في كارولاينا الشمالية نشاطه، الإثنين، بشكل شبه طبيعي، لكنه لا يزال المطار الأكثر تضررا إذ أُلغيت 218 رحلة أي 33% من رحلاته المقررة. في تورونتو، أُلغيت 201 رحلة طيران ذهابا أو إيابا إلى مطار بيرسون الدولي، أي ما يعادل أكثر من نصف حركة الملاحة المعتادة فيه.