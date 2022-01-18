Atwasat

مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين اثنين في تبادل لإطلاق النار بإسلام آباد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:14 صباحا
مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين اثنين في تبادل لإطلاق النار بإسلام آباد
لقطة عامة لإسلام آباد، 27 مايو 2021، (ا ف ب)
alwasat radio

قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح، في تبادل لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وبدأ إطلاق النار ليل الإثنين، عندما فتح مسلحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام آباد، ما أدى إلى مقتل رجل الشرطة إضافة إلى المهاجمين، حسب وكالة «فرانس برس».

بدورها، أمرت وزارة الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادث الذي يمثل خرقا أمنيا نادرا من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فرع طالبان المحلي عاد لينشط في باكستان بعدما عادت الحركة إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام آباد شاهد زمان لـ«فرانس برس» إن الحادث كان «عملا إرهابيا». ويذكر أن «حركة طالبان باكستان» هي مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع الحركة، بتسهيل من طالبان الأفغانية. لكن مدة المهلة انقضت في التاسع من ديسمبر اثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدم.

وتحملت الحركة المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد، فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد لأحكام الشريعة.

لكن بعد مجزرة قتل فيها نحو 150 طفلا في مدرسة في بيشاور العام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل الحركة حيث سحقت، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021

انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة

تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة
الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات

الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في ...
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021
إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه

إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه
بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها

برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
النوافذ: تسمح وتصد

النوافذ: تسمح وتصد
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يلتقي رئيسي في موسكو اليوم
بوتين يلتقي رئيسي في موسكو اليوم
انتخاب مالطية رئيسة للبرلمان الأوروبي
انتخاب مالطية رئيسة للبرلمان الأوروبي
الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما
الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما
إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا
إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
المزيد
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه
النرويج: الإرهابي بريفيك يطلب الإفراج المشروط عنه...
ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة
ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة...
بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي
بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي...
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
مدغشقر: 10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة...
إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا
إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط