مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين اثنين في تبادل لإطلاق النار بإسلام آباد

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح، في تبادل لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وبدأ إطلاق النار ليل الإثنين، عندما فتح مسلحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام آباد، ما أدى إلى مقتل رجل الشرطة إضافة إلى المهاجمين، حسب وكالة «فرانس برس».

بدورها، أمرت وزارة الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادث الذي يمثل خرقا أمنيا نادرا من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فرع طالبان المحلي عاد لينشط في باكستان بعدما عادت الحركة إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام آباد شاهد زمان لـ«فرانس برس» إن الحادث كان «عملا إرهابيا». ويذكر أن «حركة طالبان باكستان» هي مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع الحركة، بتسهيل من طالبان الأفغانية. لكن مدة المهلة انقضت في التاسع من ديسمبر اثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدم.

وتحملت الحركة المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد، فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد لأحكام الشريعة.

لكن بعد مجزرة قتل فيها نحو 150 طفلا في مدرسة في بيشاور العام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل الحركة حيث سحقت، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.