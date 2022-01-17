Atwasat

إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 07:36 مساء
إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران
الملاكم الإيراني محمد جواد فافائي ثاني. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت منظمات حقوقية غير حكومية، الإثنين، أن ملاكما حُكم عليه بالإعدام في إيران لدوره في احتجاجات العام 2019 بعد 15 شهرا من إعدام مصارع، ما أثار استياء دوليا.

حُكم على محمد جواد فافائي ثاني (26 عاما) بالإعدام بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبان حكومية، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقرها النروج، بحسب «فرانس برس».

استئناف أمام المحكمة العليا
وقالت المنظمة إنه أودع السجن في فبراير 2020 لا سيما لمشاركته في تظاهرات في نوفمبر 2019 احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود. وأكد محاميه باباك باكنيا الحكم على تويتر وأعلن عزمه استئنافه أمام المحكمة العليا.

ووصفت المنظمة فافائي ثاني بأنه «بطل» في الملاكمة في مدينة مشهد في شرق البلاد حيث يعتقل حاليا. وظهر على تويتر هاشتاغ «أنقذوا محمد جواد» #SaveMohammadJavad الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت.

-  رغم نداء الأمم المتحدة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شخص من أقلية «البلوش»
-  إيران تنفذ حكم إعدام زعيم سابق للمعارضة

وأفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية - وكلاهما محظور في إيران - أن فافائي ثاني، بحسب ما جاء في تقريره بطل الملاكمة للناشئين، متهم بدعم منظمة مجاهدي خلق.

وتذكر قضيته بمصير الملاكم نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، والذي أُعدم شنقا في سبتمبر 2020 رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية.

 اعترافات انتزعت تحت التعذيب
وكان أفكاري، الذي فاز في مسابقات وطنية، أُعدم بتهمة القتل التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات قبل ذلك بعامين. وكان أكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب. ولا يزال شقيقاه حبيب ووحيد في السجن، في الحبس الانفرادي بحسب ناشطين.

طالبت مجموعة «يونايتد فور نافيد» (United for Navid) التي تضم أنصاره، اتحاد الملاكمة الأميركي USA Wrestling، بإلغاء دعوة مقررة الشهر المقبل للمصارعين الإيرانيين للمشاركة في مباراة ودية.

تعدم إيران كل عام عددا من الأشخاص أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. يشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق من ارتفاع ملحوظ في عمليات الإعدام شنقا في العام 2021، بعد تراجعها أخيرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021
برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها

برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
النوافذ: تسمح وتصد

النوافذ: تسمح وتصد
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟

كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى «وقف» الإطلاق «غير القانوني» للصواريخ
واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى «وقف» الإطلاق «غير القانوني» للصواريخ
مقتل 12 شخصا في زلزال ضرب أفغانستان
مقتل 12 شخصا في زلزال ضرب أفغانستان
تركيا: إبقاء رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال
تركيا: إبقاء رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال
الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى»
الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه بتهمة ...
إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران
إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
المزيد
ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 26 قتيلا
ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 26 قتيلا...
إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه
إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه...
فرنسا: الحكم على مرشح اليمين المتطرف بدفع غرامة بتهمة التحريض على الكراهية
فرنسا: الحكم على مرشح اليمين المتطرف بدفع غرامة بتهمة ......
إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران
إيران تقضي بإعدام ملاكم شارك في تظاهرات 2019 في طهران...
الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى»
الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط