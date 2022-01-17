الرئيس السابق بوروشنكو يعود إلى أوكرانيا رغم احتمال توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى»

القاهرة - بوابة الوسط

عاد الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو إلى بلاده، الإثنين، رغم احتمال توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى»؛ ما يحتمل أن يثير أزمة سياسية داخلية، في وقت تواجه البلاد توترا شديدا مع روسيا.

وهبطت طائرته صباحا في مطار سيكورسكي في كييف، آتية من وارسو، بعد غياب دام شهرا. ومر بوروشنكو على تدقيق الجوازات وسط الازدحام، وأكد لاحقا أن حرس الحدود حاول منعه من الدخول، وفق «فرانس برس».

السلطات «ضعيفة لا تكافح الرئيس الروسي

وبعدما ألقى خطابا مقتضبا أمام آلاف من أنصاره الذين تجمعوا أمام المطار، توجه للمثول أمام محكمة في كييف ستقرر ما إذا كانت ستوقِف الرئيس السابق أم لا في انتظار محاكمته.

وقال بوروشنكو وهو المعارض للرئيس فولوديمير زيلنسكي إن السلطات «ضعيفة، بدل أن تكافح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، تصب جهودها لمكافحتنا»، وذلك في كلمة أمام حوالي ألف شخص من مناصريه احتشدوا أمام المحكمة مرددين «بوروشنكو».

ومثل الرئيس السابق أمام المحكمة إلى جانب محاميه وعدد من النواب، متهما السلطات بالقيام بعمل موسكو عبر ملاحقته. وقال إن «العدو على الأبواب ويريد أن يهزمنا ويمزق بلدنا زارعا الفتنة». وتُذكّر عودة بوروشنكو بعودة المعارض الروسي ألكسي نافالني منذ عام تحديدا إلى بلاده، وقد تم توقيفه وإيداعه السجن منذ ذلك الحين.

توتر مع موسكو.. و «الخيانة العظمي»

واتهم بوروشنكو الرئيس بأنه هو من أمر بإجراءات الدعوى المرفوعة ضده «لصرف الانتباه» عن مشاكل البلاد.

ويعتبر بوروشنكو البالغ 56 عاما المنافس الأول للرئيس الحالي وأحد أثرى رجال أوكرانيا. وتشتبه السلطات بأنه أقام خلال فترة رئاسته علاقات تجارية مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد ما يشكل فعل «خيانة عظمى».

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وتأتي عودة بوروشنكو في وقت تخشى أوكرانيا غزوا من جانب جارتها روسيا التي حشدت منذ أشهر قوات ومدرعات عند حدودها.

وتنفي موسكو أي خطط لشن هجوم عسكري، ولكنها تطالب الأميركيين والأوروبيين، التعهد بعدم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وهي مطالب مرفوضة حتى الآن.

وقاد بوروشنكو الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ 1.6 مليار دولار، البلاد من 2014 إلى 2019، قبل أن يهزمه زيلينسكي. وورد اسم الرئيس السابق والنائب الحالي في عشرات القضايا القضائية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أنها تشتبه بارتكابه «الخيانة العظمي».

أصول مجمدة للرئيس السابق

ويرفض بوروشنكو كل الاتهامات الموجهة إليه، في وقت قالت واشنطن حليفة أوكرانيا الأساسية في مواجهة روسيا أنها «تتابع عن كثب» هذا الملف.

في بداية يناير، أمرت محكمة في كييف بتجميد أصول الرئيس السابق الذي يمتلك خصوصا شركة حلويات كبيرة اسمها «روشن»، وقناتين تلفزيونيتين.

واتهمه المحققون، الإثنين، بالعمل مع الرجل الثري المؤيد لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك المقرب من الرئيس بوتين لتسهيل شراء الفحم لشركات واقعة في شرق أوكرانيا الخاضع للانفصاليين الموالين لروسيا الذين يخوضون حربا ضد كييف. ويواجه الرئيس السابق عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.

أوكرانيا تشهد منذ 2014 صراعا في شرقها

تشهد أوكرانيا منذ 2014 صراعا في شرقها بين قوات كييف وانفصاليين موالين لموسكو أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص وبدأ بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم. وتثير أي محاولة تعاون مع الانفصاليين الذين تُعتبَر موسكو على نطاق واسع الداعم العسكري لهم، استياء لدى كثير من الأوكرانيين.

في العام 2019، تعرض بوروشنكو لهزيمة كبيرة في مواجهة زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق والشخصية الجديدة في عالم السياسة. ويبدو أن الرئيس السابق عازم على الانتقام منه في الانتخابات المقبلة.

وجعل بوروشنكو خلال وجوده في السلطة، أوكرانيا أقرب إلى الغربيين لكنه فشل في القضاء على الفساد والفقر. ووعد زيلينسكي بالقضاء على هذه الآفات لكنه لم يحرز تقدما كبيرا حتى الآن.