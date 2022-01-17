مقتل 12 شخصا في زلزال ضرب أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب آخرون إثر زلزال ضرب شرق أفغانستان، الإثنين، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة قادس في ولاية بادغيس محمد صالح برديل لوكالة «فرانس برس» إن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم. وبلغت قوة الزلزال 5.6 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

وتعهدت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، تقديم أكثر من 308 ملايين دولار في حزمة مساعدات أولية لأفغانستان هذا العام، بعد النداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع أموال وتفادي كارثة إنسانية.

وقالت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، في بيان ، إن الأموال ستخصَص للمواد الغذائية ومنشآت الرعاية الصحية، وبرامج مخصصة للاستعداد لفصل الشتاء والدعم اللوجستي، وفق وكالة «فرانس برس».