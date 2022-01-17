نافالني «غير نادم على شئ» بعد سنة على توقيفه لدى عودته إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المعارض الروسي أليسكي نافالني الاثنين بعد سنة على توقيفه إنه «غير نادم ولو لثانية» على عودته إلى روسيا داعيا المواطنين الروس إلى عدم الخوف.

وكتب نافالني عبر وسائل التواصل الاجتماعي «قمت بذلك وانا غير نادم ولو لثانية» على معارضته الكرملين وعودته إلى البلاد رغم وجود احتمال كبير لاعتقاله بعدما أمضى أشهرا في ألمانيا يتعافى من عملية تسميم.

وفي سبتمبر الماضي، جرى توجيه تهم جديدة بـ «التطرف» إلى المعارض الروسي المسجون وعدد من معاونيه المقربين، ويعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة، وفق ما أعلن محققون الثلاثاء، وذلك بعد شهور من قمع حركته.

وأورد بيان صادر عن لجنة التحقيق، المسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا، أن نافالني ومعاونيه متهمون بـ«تأسيس وقيادة منظمة متطرفة» رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار «تغيير السلطة عبر العنف»، وجرى حظر منظمات نافالني بعد تصنيفها منظمات «متطرفة» في يونيو الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 سبتمبر الجاري.