«العفو الدولية» تطالب إيطاليا بتغيير قيود مكافحة «كورونا» لتجنب التمييز

القاهرة - بوابة الوسط

حثت منظمة العفو الدولية إيطاليا على تغيير القيود الصارمة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا لتجنب التمييز ضد من لم يتم تطعيمهم.

وقررت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي في الآونة الأخيرة جعل اللقاح إلزاميا على جميع من تعدوا سن الخمسين عاما، للسماح لهم باستخدام المواصلات العامة ومجموعة أخرى من الخدمات، وفق «مونت كارلو» الدولية.

وتعد إيطاليا واحدة من دول قليلة جدا اتخذت خطوات مماثلة في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية في إيطاليا والحد من عدد الوفيات.

توفير تدابير بديلة

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت إنها طلبت توفير تدابير بديلة، منها وضع الكمامات وعمل اختبارات كوفيد-19، للسماح لمن لم يتلقوا اللقاح من السكان بمواصلة الذهاب إلى العمل واستخدام المواصلات العامة «بدون تمييز».

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وبموجب التدابير الحالية، والتي ستستمر حتى 15 يونيو، فإن وضع الكمامات وتقديم اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 ليسا كافيين لاستخدام وسائل النقل العام أو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما للسماح لهم بالذهاب إلى أماكن عملهم.