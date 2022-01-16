رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات ضمن جولة تشمل السعودية ومصر

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان الأحد أن القوة الناعمة لبلاده تضاهي إنجازاتها الاقتصادية في مستهل جولة له في الشرق الأوسط يتوقع أن تركز على فرص الأعمال والتجارة.

وخلال زيارته معرض «اكسبو في دبي في الامارات محطته الأولى في الجولة التي تشمل السعودية ومصر، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن نجوم موسيقى الكيه-بوب «سحروا العالم».

الإنتاج الموسيقي والتلفزيوني والسينمائي الكوري الجنوبي

وأشار مون الى الانتاج الموسيقي والتلفزيوني والسينمائي الكوري الجنوبي الذي حصد شعبية كبيرة في العديد من دول العالم بما في ذلك دول الشرق الأوسط.

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وقال في كلمة تلتها عروض في رياضة التايكوندو والرقص التقليدي إن «توق (الكوريين) للسعادة المتبادلة عزز قوتها الناعمة بما يضاهي قوتها الاقتصادية».

ويشمل جدول مون في الإمارات اجتماعات مع رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

التعاون في صناعة الهيدروجين

ومن المتوقع أن يناقش مون مسألة التعاون في صناعة الهيدروجين، وهو قطاع واعد لحقبة ما بعد الوقود الأحفوري، وايضا التعاون في مجالات الدفاع والبنى التحتية والتغير المناخي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وذكرت يونهاب أن مون سيلتقي الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض وكذلك ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو العملاقة للنفط.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يعلن مون استئناف محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج بعد لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قبل لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الخميس.