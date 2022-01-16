أطباء سودانيون يتظاهرون احتجاجا على استهداف الكوادر والمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط

ندد عشرات الأطباء مرتدين زيهم الأبيض في الخرطوم بالاعتداء على الجرحى والأطباء وكذلك المستشفيات في إطار قمع الشرطة للمتظاهرين، حاملين صورًا للعاملين في الحقل الطبي الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات.

بالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، هاجمت القوات الأمنية عدة مستشفيات، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية ولجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية والمناصرة للاحتجاجات، وفق «فرانس برس».

إطلاق الغاز المسيل على المستشفيات

تم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرّة المستشفيات عنوة كما أطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.

وذكر المتظاهرون، الأحد، أنهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع هجمات «على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكد منها وقوع 11 هجومًا».

- السودان: موفد الأمم المتحدة يطلق محادثات لحل الأزمة السياسية

- مقتل ضابط سوداني خلال تظاهرات الخميس في الخرطوم

- الأمم المتحدة تعلن إطلاق «مشاورات أولية» بين الأطراف السودانية لتجاوز الأزمة

وقالت الطبيبة هدى أحمد، إحدى المشاركات في التظاهرة، «نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها». وأضافت «ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، أطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى (قسم) الطوارئ» .

ورغم ذلك، أكد المجتمع المدني، ومن ضمنه الكتلة السياسية المدنية الرئيسية «قوى الحرية والتغيير»، الأحد أنه وافق على عرض الأمم المتحدة بإقامة حوار للخروج من الأزمة، داعيًا إلى تظاهرات جديدة الإثنين.

منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 أكتوبر، قتل 64 متظاهرا، بحسب نقابة الأطباء، فيما أشارت الشرطة إلى مقتل أحد عناصرها.

زيادة الإصابات بكوفيد

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه «بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تهديدًا كبيرًا، ويتعرض الناس أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة والتهاب الكبد E، يتحتم على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يواصلوا عملهم دون عوائق».

وتفيد الأرقام الرسمية بإصابة 93973 شخصًا بكوفيد-19 في السودان، تُُوفي منهم نحو أربعة آلاف. لكن عدد الوفيات بسبب الوباء في السودان أعلى بكثير في الواقع، بحسب منظمة الصحة العالمية، إذ تفتقر البلاد، إحدى أفقر دول العالم، إلى وسائل فحص السكان ومراقبة تطور الأزمة الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في نهاية سبتمبر، إلى أن 64% من مقدمي الرعاية الذين تم فحصهم كانوا مصابين بكوفيد-19، مما حد من قدرتهم على مواجهة الوباء في بلد تلقى 6% فقط من سكانه البالغ عددهم 45 مليونًا اللقاح.