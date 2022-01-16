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موسكو: مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال «متباينة بالكامل» حول الأمن في شرق أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 06:00 مساء
موسكو: مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال «متباينة بالكامل» حول الأمن في شرق أوروبا
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن» الأحد، أن مواقف الدول الغربية وروسيا لا تزال «متباينة بالكامل» حول مسألة الأمن في شرق أوروبا، رغم المحادثات هذا الأسبوع حول الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف للقناة الأميركية «هناك بعض التفاهمات بيننا. ولكن بشكل عام، مبدئيًا، يمكننا أن نقول الآن إن مواقفنا متباينة، متباينة بالكامل. وهذا ليس بجيّد. هذا أمر مقلق»، بحسب «فرانس برس».

وكشف البيت الأبيض أمس السبت أن المخابرات الأميركية تعتقد أن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير الجاري وفبراير المقبل.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بإرسال عناصر إلى أوكرانيا لتنفيذ عمليات «تخريب» تهدف إلى إيجاد «ذريعة» لعملية غزو، وهو ما زاد من حدة التوتر في وقت أنحت كييف باللائمة على موسكو في هجوم إلكتروني على وزاراتها. 

البيت الأبيض حصل على معلومات استخبارية 
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال شرحها معلومات استخبارية تؤكد واشنطن أنها حصلت عليها، «لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا جهزت بالفعل مجموعة عناصر لتنفيذ عملية مموهة في شرق أوكرانيا»، وأضافت: «العناصر مدرّبون على حرب المدن واستخدام المتفجرات لشن عمليات تخريب»، ضد قوات تعمل بالوكالة لصالح روسيا. 

وسبق لروسيا أن نفت وجود أي خطط لغزو أوكرانيا وسرعان ما نفت التصريحات الأميركية الأخيرة التي وصفها الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «لا أساس لها من الصحة»، وتزامنًا قال مسؤولان أميركيان الجمعة إنه إذا اختارت روسيا تصعيد الأزمة في شأن أوكرانيا، فيمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أن واشنطن لا تزال تفضل تسوية الملف دبلوماسيًا.

-  واشنطن «مستعدة» لكافة السيناريوهات في حال تعرض أوكرانيا لهجوم 
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-  حلف الأطلسي يعلن تعزيز دعمه لأوكرانيا بعد «الهجوم الإلكتروني»

وأعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة نيّته توقيع اتفاق مع أوكرانيا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات السيبرانية، بعد ساعات على تعرّض مواقع إلكترونية حكومية في أوكرانيا لهجوم معلوماتي كبير.

ويتمحور الاتفاق الذي سيُوقّع «في الأيام المقبلة» حول منح «أوكرانيا حقّ الوصول إلى منصّة تابعة للأطلسي لمشاركة معلومات بشأن البرامج الخبيثة»، بحسب ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان.

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