الخارجية العراقية: إعادة 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا وليتوانيا خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد العراق منذ منتصف نوفمبر أربعة آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد.

وبدأت الحكومة العراقية منذ 18 نوفمبر بتسيير رحلات من مينسك لإعادة مواطنيها. وحطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي ومن حيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى بغداد، وفق «فرانس برس».

إعادة حوالي أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين

وقال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس «بالتعاون مع مختلف الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا ... تمكنا من إعادة حوالي أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والحدود البيلاروسية اللاتفية، والحدود البيلاروسية البولونية».

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وأضاف «كانت هناك عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروس» لإعادتهم. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزارة أعادت المهاجرين «خلال الشهرين الماضيين» عبر رحلات جوية، «بينهم 3817 من بيلاروس ونحو 112 من ليتوانيا».

عقوبات أوروبية على مينسك

ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا، وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضًا. لكن «الظروف الجوية القاسية وطبيعة البيئة المعقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم»، وفق ما أوضح الناطق باسم الخارجية.

من جهته قال الوزير الليتواني «نريد أن نبلور أفكارًا للتعاون» بين البلدين، مضيفًا «هناك كثير من المواضيع ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين». ومنذ الصيف الماضي، حاول آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط والعراق، عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من بيلاروس إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال هذه الأزمة على الحدود الأوروبية من خلال منح تأشيرات دخول للمهاجرين وإعطائهم وعودًا بأن عبورهم سيكون سهلًا، ردًا على عقوبات أوروبية على مينسك التي تنفي تلك الاتهامات.