تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز التحذير من أمواج المَدّ البحري العاتية في المحيط الهادئ الأحد، «انتهاء» خطر حدوث تسونامي جرّاء الثوران البركاني في أرخبيل تونغا.

وقال المركز «بناءً على كلّ البيانات المتاحة، انتهى الآن خطر (حدوث) تسونامي من جرّاء هذا الثوران البركاني»، داعيًا سلطات المناطق الساحليّة إلى تحديد الوقت المناسب لاستئناف النشاطات الطبيعيّة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم السبت، فر سكان أرخبيل تونغا مذعورين إلى مناطق مرتفعة بعد ثوران بركاني هائل أدى إلى تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي واليابان. ووقع ثوران بركان هونغا تونغا هونغا ها اباي بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي) الجمعة بسبب ثورانه.

وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن «تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا»، عاصمة البلاد. ويقع بركان هونغا تونغا هونغا ها اباي في جزيرة غير مأهولة على بعد حوالى 65 كيلومترا شمال عاصمة تونغا نوكي الوفا.