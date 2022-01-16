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تحرير الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي بتكساس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 08:16 صباحا
تحرير الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي بتكساس
عناصر من الشرطة أمام كنيس كوليفيل بولاية تكساس الأميركية، 15 يناير 2022. (أ ف ب)
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 أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت السبت إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في  كنيس يهودي في كوليفيل بالولاية، مؤكّدًا أنّهم خرجوا أحياء وسالمين.  وكتب أبوت على تويتر «الصلوات استُجيبَت»، مضيفًا «جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين».

من جهته، أعلن قائد شرطة كوليفيل الأميركيّة مايكل ميلر السبت أنّ الرجل الذي احتجز الرهائن قد «مات».  وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي إنّ «فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس والمشتبه به مات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، نقلت قناة «إيه بي سي نيوز» عن مصدر في موقع احتجاز الرهائن أنّ المشتبه به مسلّح واحتجز ما لا يقلّ عن أربعة أشخاص بينهم حاخام وادّعى أنه زرع قنابل في مواقع مجهولة. وقالت الشرطة إنّ هناك عمليّة لقوّات التدخّل جارية حاليًا في عنوان يتطابق مع كنيس جماعة «بيت إسرائيل» في كوليفيل قرب دالاس.

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