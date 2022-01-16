البيت الأبيض يعلق على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بتكساس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخذ علمًا بـ«عملية خطف رهائن جارية» في تكساس.

وقالت ساكي على «تويتر»: «سيستمر (بايدن) في تلقي معلومات محدّثة من فريقه» في حين تتفاوض سلطات إنفاذ القانون في بلدة صغيرة في تكساس مع رجل يبدو أنه اتخذ أشخاصًا عدة رهائن في كنيس يهودي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق السبت، قالت شرطة كوليفيل إن المسلح يحتجز الرهائن في كنيس «بيث إسرائيل» في تكساس، دون أن تحدد عددهم، معلنة إجلاء السكان من محيط الكنيس، ونشر قوات مكافحة الإرهاب.

وأفادت رقيب شرطة كوليفيل، دارا نيلسون، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تكساس للسلامة العامة، يساعدون في التعامل مع وضع الرهائن في مجمع «بيث إسرائيل»، وأضاف أنه لا توجد إصابات في هذا الوقت، وفق «سي إن إن».

وأوضحت نيلسون إن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي يتواصلون مع الشخص الموجود في المبنى، لافتًا إلى أنه «لا يوجد تهديد لعامة الناس» في هذا الوقت. يأتي هذا في وقت قال مسؤول إن البيت الأبيض يتابع حالة الرهائن.