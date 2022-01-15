مسلح يحتجز رهائن في كنيس يهودي في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الأميركية، السبت، احتجاز شخص مسلح عددًا من الرهائن في كنيس يهودي في تكساس ترتاده الجالية الإسرائيلية.

وقالت شرطة كوليفيل أن المسلح يحتجز الرهائن في كنيس «بيث إسرائيل» في تكساس، دون أن تحدد عددهم، معلنة إجلاء السكان من محيط الكنيس، ونشر قوات مكافحة الإرهاب.

وأفادت رقيب شرطة كوليفيل، دارا نيلسون، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تكساس للسلامة العامة، يساعدون في التعامل مع وضع الرهائن في مجمع «بيث إسرائيل»، وأضاف أنه لا توجد إصابات في هذا الوقت، وفق «سي إن إن». وأوضحت نيلسون إن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي يتواصلون مع الشخص الموجود في المبنى، لافتًا إلى أنه «لا يوجد تهديد لعامة الناس» في هذا الوقت. يأتي هذا في وقت قال مسؤول إن البيت الأبيض يتابع حالة الرهائن.

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية بشأن أهداف المسلح ودوافعه لكن مصادر تحدثت إلى موقع «العربية»، قالت إن محتجز الرهائن يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ85 عامًا. وحسب المصادر، فإن شقيقة المسلح مدانة بجريمة قتل عميل «FBI» وجنديًا أميركيًا.

وأوردت وسائل الإعلام أن الشرطة بدأت مفاوضات مع شخص داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به، وقالت إن محتجز الرهائن قال في تسجيل صوتي قبل حذفه إنه سيموت خلال العملية.