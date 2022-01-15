موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت هيئة الأرصاد اليابانية بأن موجات تسونامي بلغت اليابان ليل السبت مع احتمال أن يصل ارتفاع المد البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في تونغا.

وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1.2 متر بلغت جزيرة «أمامي أوشيما» الجنوبية قرابة الساعة 23:00 (14:55 ت غ) قبل أن تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدودا، وفق «فرانس برس».

تحذير من تسونامي في الولايات المتحدة

وأفادت الأرصاد الجوية الأميركية بأن تحذيرا من تسونامي وُجه، صباح السبت، إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما سُجل وقوع «فيضانات محدودة» في هاواي بسبب ثوران بركان الجمعة في أرخبيل تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية.

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وضرب إعصاران منطقة هيوستن بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت العواصف والرياح العاتية المصحوبة بالأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات، وتسببت في حدوث فيضانات.

«مأساة تفوق التصور»

ووفقا لمسؤولي خدمة الأرصاد الوطنية، فإن معظم الأضرار التي حدثت ليل السبت كانت على مستوى مقاطعات هاريس ومونتغومري وليبرتي، بحسب «يورو نيوز». ووصلت سرعة الرياح إلى 117 كيلومترا وأحيانا إلى 180 كيلومترا في الساعة في مونتغمري، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.

واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل «مأساة تفوق التصور». وأوضح بايدن وقتها، عبر «تويتر» أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا: «نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين».