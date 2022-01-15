الدول الفقيرة ترفض 100 مليون جرعة لقاح لقرب انتهاء صلاحيتها.. «الصحة العالمية» وصفته بـ «العار الأخلاقي»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا الدول الغنية بتخزين اللقاحات المضادة لـ«كورونا» وإعطاء الدول الفقيرة الجرعات التي تقترب من انتهاء مدّة صلاحيتها، واعتبرت المنظمة هذ التصرّف «عارًا أخلاقيًا».

وأعلنت الأمم المتحدة ، يوم الخميس الماضي، أن الدول الفقيرة رفضت تلقي حوالي 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لاقتراب موعد انتهاء صلاحيتها، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

وقامت نيجيريا في نهاية شهر ديسمبر2021 بحرق أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي تبرعت به الدول المتقدمة قبل بضعة أشهر ولكن تاريخ انتهاء صلاحيتها قد اقترب أو قد انتهى بالفعل، بحسب ما جاء في صحيفة «20 minutes».

تنظيم حملات التطعيم

وفقًا لليونيسف، التي تلعب دورًا رئيسيًا في آلية كوفاكس الدولية باعتبارها الشريك اللوجستي الرئيسي لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة، فإن هذه الدول أصبحت الآن ترفض تلقي الجرعات التي يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها قريبًا جدًا.

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ولهذا ذكرت مديرة قسم الإمدادات في اليونيسف، إتليفا كاديلي، أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي أنه تم رفض أكثر من مئة مليون جرعة في شهر ديسمبر 2021. كما أوضحت أن هذه البلدان تحتاج إلى جرعات يمكن تخزينها لفترة كافية لتتمكن من التخطيط بشكل أفضل لحملات التلقيح ولتتمكن من تلقيح «السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها».

رفض 15 مليون جرعة من قبل الدول الفقيرة

وأوضحت إتليفا كاديلي أيضًا أن حوالي ثلث الجرعات المقدمة من خلال آلية كوفاكس كانت تبرعات من دول أوروبية. في شهري أكتوبر ونوفمبر، تم رفض 15 مليون جرعة من قبل الدول الفقيرة كان قد تبرع بها الاتحاد الأوروبي، 75% منها كانت لقاحات أسترازينيكا والتي كانت فترة صلاحيتها - بمجرد وصول اللقاحات إلى وجهتها - أقل من عشرة أسابيع فقط.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع للجنة طوارئ كوفيد يوم الخميس 13 يناير 2022، إنه تم إعطاء أكثر من 9.4 مليار جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم حتى الآن. لكنه قال إن 90 دولة لم تصل بعد إلى هدف تلقيح 40% الذي تم تحديده لنهاية العام 2021، و«أكثر من 85% كانوا من سكان أفريقيا، ما يعني أن حوالي مليار شخص، لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح».