مرشحة جديدة تنضم للمعسكر اليساري الفرنسي.. هل ينتهي الانقسام أم يتسع؟

القاهرة - بوابة الوسط

تنضم وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا إلى السباق الرئاسي الفرنسي، اليوم السبت، بهدف طموح يتمثل في جمع معسكر يساري منقسم، يضم الكثير من المرشحين.

وبعد أسابيع عدة من الانتظار، ستعلن توبيرا ترشحها خلال زيارة لها إلى ليون (وسط)، ما لم يحدث أي شيء غير متوقع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات، سيكون لليسار ستة مرشحين رئيسيين بينهم توبيرا، هم: الزعيم المتطرف جان-لوك ميلانشون، المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو، الشيوعي فابيان روسيل، والوزير السابق أرنو مونتبورغ الذي يبدو أنه على وشك الاستسلام، بالإضافة الى رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو؛ لكنّ أيًا منهم لا يتجاوز نسبة 10% في الاستطلاعات.

لوبن قادمة بقوة؟

ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي لم يُعلن ترشحه رسميًا بعد، متقدمًا في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تليها المرشحة اليمينية فاليري بيكريس.

وكانت كريستيان توبيرا أعلنت في نهاية ديسمبر أنها تعتزم الترشح في مواجهة مأزق اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدًا في 15 يناير لتوضيح خيارها. وأكدت أنها لن تكون مجرد مرشحة إضافية وستضع كل قوتها في الفرص الأخيرة للاتحاد.

وهذه النائبة السابقة عن غيانا، المنطقة الفرنسية ما وراء البحار حيث ولدت قبل 69 عامًا، تميزت بالنسبة إلى ناخبي اليسار من خلال نضالها من أجل القانون الذي يعترف بتجارة الرقيق والاستعباد كجريمة ضد الإنسانية، وكذلك عندما دعمت خلال عملها كوزيرة، قانون السماح بالزواج والتبني للأزواج المثليين الذي اعتُمد العام 2013.

الحماس.. هل يزيد شعبية توبيرا؟

وعندما ترشحت للرئاسة العام 2002، لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات. ورغم أنها لم تسجل حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي (4.5% في استطلاع في بداية يناير)؛ فإن أوساطها تؤكد أنها لا تزال تثير الحماسة لدى جمهور من الناخبين اليساريين المشوش منذ فوز ماكرون في العام 2017 والمتأثر بتفكك الأحزاب السياسية التقليدية.

من جهته، أشار رئيس بلدية بلدة لورم (وسط)، كريستيان بول الذي يقوم بحملة إلى جانبها، إلى أن كريستيان توبيرا تريد أن تكون الدواء المضاد لإرهاق الناخبين اليساريين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل التشتت.

ارتباك أوساط اليساريين في فرنسا

لكنّ الوضع لا يزال يسوده ارتباك شديد. وتعتمد توبيرا على «تنصيب» جماهيري تقف وراءه جماعة ستنظم انتخابات تمهيدية يسارية من 27 إلى 30 يناير وهو اقتراع رفض المرشّحون اليساريّون الآخرون المشاركة فيه.

وحاليًا، يبلغ عدد المسجّلين للتصويت في هذه الانتخابات التمهيديّة 120 ألفًا، وتؤكّد توبيرا أن نتيجتها ستمنح الفائز أجمل شرعية.

وهذا الموقف ووجه بالرفض من المرشحين الآخرين ولا سيما يانيك جادو الذي كان شارك بنفسه في انتخابات تمهيدية داخل معسكره في نهاية سبتمبر.

وتأتي كلمة توبيرا قبل يوم من تجمّع كبير يعقده جان لوك ميلانشون في نانت (غرب).