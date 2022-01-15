حلف الأطلسي يعلن تعزيز دعمه لأوكرانيا بعد «الهجوم الإلكتروني»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حلف شمال الأطلس نيّته توقيع اتفاق مع أوكرانيا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات السيبرانية، بعد ساعات من تعرّض مواقع إلكترونية حكومية في أوكرانيا لهجوم معلوماتي كبير.

ويأتي هذا الإعلان وسط أجواء مشحونة بين موسكو والغرب حول الملّف الأوكراني، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة أن روسيا نشرت عناصر مدربين على المتفجرات لتنفيذ عملية «مموهة» لإيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا.

واعتبر الكرملين من جهته أن هذه الاتهامات «مجانية»، مشيرًا إلى أنها «لا تستند إلى أيّ دليل».

ويتمحور الاتفاق الذي سيُوقّع في الأيام المقبلة، على منح «أوكرانيا حقّ الوصول إلى منصّة تابعة لحلف الأطلسي لمشاركة معلومات بشأن البرامج الخبيثة»، وفق ما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان.

وأوضح ستولتنبرغ أن خبراء من الحلف الأطلسي موجودين في أوكرانيا يقدّمون «دعمًا ميدانيًا للسلطات الأوكرانية».

ويأتي ذلك بعدما كشفت أوكرانيا الجمعة أن هجومًا معلوماتيًا كبيرًا استهدف عددًا من المواقع الإلكترونية الحكومية، وما زالت ملابسات هذا الهجوم مجهولة حتّى الساعة، إلا أن السلطات الأوكرانية تقول إن لديها معلومات أولية حول تورط موسكو في الأمر.