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قلق هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي من تجارب صاروخية لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 04:30 مساء
قلق هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي من تجارب صاروخية لكوريا الشمالية
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)
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أطلقت كوريا الشمالية «مقذوفا غير محدد» حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي ومسؤولون يابانيون، الجمعة، في ما يُعتقد أنها ثالث تجربة صاروخية للدولة المسلحة نوويا في أقل من أسبوعين، وتأتي هذه التجربة الجديدة المفترضة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هذا الأسبوع؛ ما دفع بيونغ يانغ إلى التعهد بعدم التخلي عن «الحق في الدفاع عن نفسها».

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، أن «كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق»، من دون الإدلاء بمزيد التفاصيل، كما ذكرت قوة خفر السواحل اليابانية أنها رصدت «عملية الإطلاق من كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ أو صواريخ بالستية عند الساعة 14.55 بتوقيت غرينتش».

وأكد ناطق باسم خفر السواحل لوكالة «فرانس برس» أن القوة لا تزال بصدد إجراء التحليلات لمعرفة أين سقط وما إذا كان مقذوفا واحدا أو أكثر، ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت بيونغ يانغ تجربتين لما قالت إنها صواريخ فرط صوتية هذا العام، في الخامس و11 من يناير.

وبعد التجربة الثانية التي أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين ببرنامج بيونغ يانغ للأسلحة البالستية.

وعقب القرار الأميركي، اتهم ناطق باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، الولايات المتحدة بأنها «تتعمد تصعيد» الوضع، وقال الناطق في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح الجمعة «إذا تبنت الولايات المتحدة موقف مواجهة كهذا، ستضطر جمهورية كوريا الشعبية إلى اتخاذ رد فعل أقوى ومؤكد تجاهه»، مضيفا: أن هذا «حق مشروع لكوريا الشمالية» لتطوير أسلحة جديدة كجزء من مساعيها لـ«تحديث قدراتها الدفاعية الوطنية».

ومنذ توقف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ لم يجر إحداث أي خرق على هذا الصعيد، كما أن كوريا الشمالية التي تعاني من مصاعب اقتصادية لا تزال تفرض إغلاقا ذاتيا مشددا بسبب «كوفيد-19» فاقم من معاناتها.

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