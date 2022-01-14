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حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 02:27 مساء
حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي
سرحان سرحان قاتل روبرت كندي. 2009.(أ ف ب)
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رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الإفراج المشروط عن سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي العام 1968، الأمر الذي كانت قد وافقت عليه لجنة قضائية متخصصة الصيف الماضي، واعتبر الحاكم غافين نيوسوم في بيان نشره مكتبه الإعلامي أن سرحان البالغ 77 عامًا لا يزال يمثل «تهديدًا للسلامة العامة» ويرفض «تحمّل مسؤوليته في هذه الجريمة».

ودين سرحان سرحان في 17 أبريل 1969 بقتل السيناتور عن نيويورك روبرت كينيدي، الشقيق الأصغر للرئيس جون فيتزجيرالد كينيدي. وحُكم عليه بالإعدام بعد إقراره بالذنب. وخُفض الحكم إلى السجن المؤبد في العام 1972، بعدما أُلغيت عقوبة الإعدام لفترة وجيزة في ولاية كاليفورنيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وفي أغسطس الماضي، وافقت لجنة قضائية في كاليفورنيا أخيرًا على منح إفراج مشروط لسرحان سرحان بعدما كانت رفضت ذلك 15 مرة، وأُحيل القرار بعدها إلى حاكم الولاية غافين نيوسوم الذي لديه صلاحية رفضه أو تعديله.

وقال نيوسوم في البيان إن «اغتيال السيناتور كينيدي على يد سرحان هو إحدى الجرائم الأشهر في التاريخ الأميركي»، مضيفًا: «بعد عقود أمضاها في السجن، لا يزال لم يصحح العيوب التي جعلته يغتال السيناتور كينيدي. ليس لدى سرحان الوعي اللازم لمنعه عن اتخاذ القرارات الخطيرة نفسها التي اتخذها في الماضي».

وسرحان هو مهاجر فلسطيني مسيحي قتل «بوبي» كينيدي في فندق أمباسادور في لوس أنجليس، فيما كان السيناتور يقوم بحملة للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي. وأُصيب خمسة أشخاص آخرون، وبرّر القاتل آنذاك فعلته بالدعم الذي قدّمه روبرت كينيدي لبيع طائرات عسكرية إلى «إسرائيل».

في طلبه السابق للحصول على الإفراج المشروط العام 2016، أكد سرحان أنه شرب كمية كبيرة من الكحول ليلة الجريمة وأنه يتمنى «لو لم يحصل شيء» وأشار أيضًا إلى أن اعترافاته أثناء محاكمته كانت نتيجة سماعه نصيحة محام أقنعه بأنه مذنب.

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