الاتحاد الأوروبي يؤكد «تعبئة كافة الموارد» لمساعدة أوكرانيا بعد الهجوم المعلوماتي

القاهرة - بوابة الوسط

يحشد الاتحاد الأوروبي «كافة موارده» لمساعدة أوكرانيا في أعقاب هجوم معلوماتي طال مواقع إلكترونية حكومية، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الجمعة.

وأكد بوريل أن ممثّلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم والذي قال إنه «يستحق الإدانة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت أوكرانيا تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا، الجمعة، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّاه أي جهة على الفور، على ما أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو.

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وقالت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في «فيسبوك» إن موقعها الرسمي «مغلق موقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 يناير». وتعذّر الدخول أيضًا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ، وفق ما لاحظت وكالة «فرانس برس».